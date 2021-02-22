〈中光電法說〉節能、影像兩大產品動能回溫 全年出貨看增1-2成

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (22) 日召開法說，展望未來，中光電表示，受零組件缺料、航班不穩影響，估首季影像產品出貨量仍將季減 1 成，節能產品則持平上季，全年看好在宅經濟，加上電視、筆電需求維持高檔下，節能、影像兩大產品線出貨量都將年增 1-2 成。

中光電節能產品事業群總經理林惠姿表示，中國廠區今年首季缺工情形逐漸獲得改善，加上春節期間產線也配合客戶需求加班生產，因此預期今年第 1 季整體出貨量可望持平去年第 4 季，全年則可望在電視 / PID 需求增加，加上 OLED 筆電新客戶挹注，全年出貨量可望年增 10-20%。

林惠姿指出，面對市場競爭，將持續提升智慧製造自動化比例、優化製程，越南廠也在今年 1 月正式放量出貨，2 月起逐漸拉高產能，隨著產能提升，可望對今年節能產品出貨有正面貢獻。

影像事業方面，總經理陳士元指出，首季營運仍受缺料、航班不穩、淡季影響，估整體出貨量將季減約 1 成，展望今年，看好宅經濟、固態光源取代傳統燈泡趨勢不變，將帶動家庭劇院、4K、SSI、Pro-AV 等需求，全年出貨可望成長 10-20%。

另一方面，中光電表示，日前宣布實施庫藏股，主因是股價淨值比偏低，希望維護股東權益、合理反應股價決定，累計至今日中光電已買回 25121 仟股，占總發行股份達 5.78%，執行率達約 57.82%。

中光電去年營收達 424.38 億元，年減 12.9%，毛利率 17.45%、年減 0.63 個百分點，主因受匯率不利影響，營益率 1.63%、年減 0.83 個百分點，稅後純益 15.6 億元、年增 35.3%，每股純益 3.59 元。