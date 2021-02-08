中光電去年純益年增逾3成 每股賺3.59元 擬買回庫藏股

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (8) 日公布去年第 4 季財報，去年稅後純益 15.6 億元、年增 35.3%，每股純益 3.59 元，今日公司也公告，為維護公司信用、股東權益，將買回 4.3 萬張庫藏股，另一方面，瑞儀今也公告 1 月營收，連續 8 個月站穩 50 億元大關。

中光電去年第 4 季營收 114.93 億元，季減 3.74%、年減 12.16%，毛利率 17.5%，季減 0.13 個百分點、年減 0.75 個百分點，營益率 1.81%，季減 1.16 個百分點、年減 1.29 個百分點，稅後純益 4.18 億元，季減 28.57%、年增 6.92%，每股純益 0.96 元。

中光電累計去年營收達 424.38 億元，年減 12.9%，毛利率 17.45%、年減 0.63 個百分點，營益率 1.63%、年減 0.83 個百分點，稅後純益 15.6 億元、年增 35.3%，每股純益 3.59 元。

中光電也通過買回公司股份，預計買回 43442 張庫藏股，買回期限為 2 月 17 日至 4 月 8 日，買回區間為 30.10-60.74 元，若公司股價低於所定買回區間價格下限，將繼續執行買回股份，預定買回股份占已發行股份約 10%，買回股份所需金額上限為 169.36 億元。

中光電原製造長李俊堂也將退休，將由副總經理林宗彥升任。

背光模組廠瑞儀 (6176-TW) 今日也公告 1 月營收達 50.51 億元，月減 14.3%、年增 45%，連 8 個月站穩 50 億元，出貨方面，瑞儀 1 月行動裝置出貨 702.7 萬件、月減 2.87%，IT 產品為 483.8 萬件，月減 7.1%，其他主要以電視、車載產品為主的背光產品出貨量為 34.2 萬件，約持平上月，總計背光板出貨量達 1220.7 萬件，月減 3.7%。