大同拿下台電智慧電表標案 下半年開始佈建

大同 (2371-TW) 今 (22) 日宣布，拿下台電今年 85 萬具低壓 AMI 智慧型電表建置案，包括建置單相及三相智慧型電表，總標金金額約 6 億元，預計今年 6 月交貨後開始佈建。

大同 2008 年開發出全台第一具智慧電表，去年取得馬來西亞電力公司智慧電表 16.5 萬具，及日本電力公司超過 10 萬具訂單後，今年則拿下台電智慧型電表建置案，共 17.9 萬具單相及三相智慧型電表，預計 6 月開始交貨，下半年將陸續開始佈建。

大同 1954 年設立全台第一座電表廠，截至去年底，已完成 2000 萬台電表，為國內市占率第一；2008 年開發出智慧電表後，至今已出貨超過 100 萬具，其中外銷比重超過半數，並協助全國高壓工業用戶建置近 3 萬台，管理全台約 60% 總用電量。

大同表示，智慧電表能有效管控能源、節能減碳，並已成為趨勢，旗下研發的智慧電表除有國際 IEC 認證外，更取得美國 ANSI、日本 JIS 等認證，也是日本 10 家電力公司的合格供應商之一，為強化海外市場競爭優勢，已在泰國設立智慧電表生產基地，並已順利投產出貨。