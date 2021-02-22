德州原油產量減國際油價續揚 台塑化營運受惠

受到德州暴雪影響，美國最大產油區德州原油產量大減，導致近期國際油價持續走強，包括摩根大通、高盛也紛紛上調對今年的油價預期至 70 美元，隨著油價上漲，台塑化 (6505-TW) 營運可望受惠。

美國最大產油區德州的原油生產，受當地暴風雪襲擊影響而停擺，已使美國每日原油產能減少超過 400 萬桶。隨著德州冰封情況未緩解，引發原油供應疑慮，國際油價周一 (22 日) 持續上漲。

對於油價走勢，台塑化總經理曹明日前指出，OPEC 表態要使今年全球原油供需保持短缺，並樂觀預估 5 月全球原油供需缺口將達高峰，隨著原油庫存持續去化，加上全球疫苗接種人數持續增加，油價可望穩健上漲；台塑化第一季煉油廠產能利用率約 56%。

另一方面，高盛集團最新報告也顯示，全球能源需求復甦超過 OPEC 供應，及受伊朗等因素影響下，加上石油消費量可望在 7 月底回升至疫情前水準，預期第二季油價將上漲至 70 美元、第三季更上看 75 美元。

台塑化去年第四季稅後純益 102.84 億元，季減 35.1%，每股純益 1.08 元；去年稅後純益 74.84 億元，年減 79.7%，每股純益 0.79 元。