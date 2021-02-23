憂心金融市場泡沫跡象 葉倫、鮑爾也開始警惕

儘管美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 和聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 積極呼籲政府推動更多財政刺激政策，然而他們也似乎開始對金融市場泡沫的跡象保持警惕。

葉倫周一 (22 日) 接受 CNBC 訪問時表示，有些金融市場板塊正出現可能的過度投機熱潮，需要多加留意。

此外，據彭博 (Bloomberg) 引述消息人士報導，1 月聯準會公布的貨幣會議紀要中，主席鮑爾 (Jerome Powell) 同意央行內部官員一致認為金融穩定風險已顯著的觀點。

即使葉倫與鮑爾兩人明白超寬鬆的經濟政策會導致金融市場過熱，但深信疫情對經濟造成的巨大衝擊還需要大量幫助。兩人最近都表示，美國實質失業率接近 10%，高於官方統計的 6.3%。

葉倫周一表示支持拜登的 1.9 兆美元財政刺激計畫以提振美國經濟；鮑爾則預計周二將前往參議院作證，重申其對超寬鬆貨幣政策的承諾。

前國會預算辦公室 (CBO) 主任 Douglas Holtz-Eakin 說，若國會通過拜登的刺激計畫，將進一步提高資產價格。

國際貨幣基金 (IMF) 官員 Tobias Adrian 等人則認為，市場預估政府寬鬆政策將持續，使自滿的情緒充斥著市場，然而金融市場的風險正在上升，是長債殖利率持續上揚的可能原因之一。

受到市場預期通膨上升與經濟強勁復甦等因素影響，10 年期美債殖利率周一達到 1.35%，本月至今已上升 28 個基點。彭博上周將今年美國預期經濟成長自 3.5% 上調至 4.6%，把拜登刺激計畫納入評估，將會提升為 6 至 7%。

不過，葉倫與鮑爾皆認為，與 2000 年、2008 年的金融危機相比，目前大型銀行金融狀況較為健康，且近期高資產價格有部分源自於低利率水準。

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