通膨和殖利率狂升牛市將盡？ 華爾街：周期、價值股仍亮眼

近期美債殖利率上升使股市打冷顫，科技類股尤為明顯，華爾街認為，拜「經濟成長與通膨率健康上升」使利率走高，以及政府大規模刺激政策之賜，周期性類股與價值股表現將較為亮眼。

由於美國持續祭出財政刺激政策與超寬鬆貨幣政策，市場將長債殖利率上升歸咎於預期通膨的上升，提高聯準會升息的機率。

美股周一也受通膨與殖利率壓力影響，科技股遭到拋售，那斯達克綜合指數下跌 2.46%，標普 500 指數小跌 0.77%，道瓊工業指數則漲 0.09%。

不過，Raymond James 投資長 Larry Adam 認為，通膨反而是股市牛市的助力，因為在核心通膨介於 1- 4% 時，標普 500 的表現優於平均水準。

Adam 統計 1990 年以來利率上升期間標普 500 指數 11 個板塊平均年報酬，以及漲勢優於大盤的時間比例發現，週期性較強的產業如科技、非必需消費品與工業板塊表現最為出色。

標普 500 指數 1990 年以來利率上升期間個板塊表現 (圖: Raymond James)

價值股未來 3 年將重奪回主導權

Stifel 股票策略師 Barry Bannister 周一表示，考量到美國政府過度的財政刺激高通膨將提振大宗商品，在近期標普 500 指數疲軟走勢下，價值股相對成長股表現將更為亮眼。

Bannister 認為，以往在大宗商品觸底後，價值型類股往往跑贏成長股，預計自去年第四季至 2024 年第三季，價值股成長空間將超過 30%。相對以成長股領軍的標普 500 指數正與 1999 年或 1929 年泡沫雷同。