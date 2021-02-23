〈台股盤前〉資金撤離晶片、科技股 台股恐拉回修正

美股四大指數周一漲跌互見，隨著資金轉往原油、航空等景氣復甦股，僅道瓊上漲，反觀科技五大天王全面收黑，以晶片股為主的費半更重挫 3.77%，台股資金今 (23) 日也恐跟進國際市場，逐步撤離大型電子股，轉往傳產以及中小型股布局，連帶影響指數修正。

市場動向方面，股王大立光董事會昨日決議，去年盈餘每股擬配發現金股息 91.5 元，創大立光股利配發及盈餘配發率新高，也可望改寫台股史上股利配發最高金額；以大立光今日收盤價 3510 元計算，現金殖利率達 2.64%。

京東方也傳出攜手鴻海旗下觸控面板廠 GIS-KY，聯手開發 OLED 面板，打入 iPhone 13，成為供應商之一，GIS-KY 出貨可望同步放大，進入收割期。

連接器大廠正崴也傳出奪下蘋果零組件新訂單，預計第二季起在印度清奈新廠啟動量產，正崴表示，不評論單一客戶及產品，但持續與大客戶接洽新產品與新訂單。

隨著台幣持續升值，熱錢不斷湧入，台股昨日延續開紅盤以來的氣勢，再衝新高，不過，由於電子類股近日買盤強勢，短線有過熱疑慮，加上疫苗奏效，市場預期今年內經濟可強勁復甦，資金轉往生技、傳產與中小型股布局，大型股買盤力道收斂下，台股短期恐維持高震盪格局，上漲力道稍見壓抑。