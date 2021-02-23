貨櫃海運Q1獲利亮眼 Q2後運價展望有變數

由於美國受冰風暴襲擊，造成貨櫃調配難度加劇，加上中國下周起全面復工，將進一步推升出貨需求，海運市場恐將持續缺櫃，有利運價上漲，法人預期，貨櫃航運業者包括長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 和萬海 (2615-TW) 第一季獲利有望再上修，不過，法人提醒，第二季起缺櫃狀況、美國貨櫃進口需求動能變化，二大變數將影響供需和運價展望，仍有待觀察。

據 Drewry 的數據顯示，歐洲線上周四每 FEU 收 8608 美元，較高點 9066 美元已略見下滑，而美西線每 FEU 4348 美元、美東線每 FEU 6558 美元仍處相對高點，表現持穩。

法人指出，由於中國春節工廠休息狀況較往年少，加上港口壅塞，碼頭作業消化運量仍需一段時間，因此，貨櫃航運業者第一季獲利有望再度上修。

不過，儘管多家大型航商看好後市，赫伯羅特表示歐美對中國的商品需求可望延續到年中，現代商船也樂觀看待今年獲利，法人提醒，海運龍頭馬士基對今年財測預估 EBITDA 範圍為 85-105 億美元，最低點僅略高於去年的 82 億美元，顯然今年海運市場變動仍相當大。

法人指出，隨著美國疫苗開始施打，碼頭工人作業效率可望逐漸改善，不排除一旦後勤供應鏈順暢，屆時高運價將不易維持。

另一方面，根據美國零售協會預估，去年貨櫃進口 2200 萬 TEU，年增 1.9%，法人分析，以月份來看，自去年 8 月後每月進口貨櫃均達 200 萬 TEU 以上，1 月預估 208 萬 TEU，為單月新高，而 NRF 預估 2 月貨櫃進口 191 萬 TEU，年增 26.7%，已接近過去 7-9 月旺季水準，若從季度來看，換算第一季和第二季美國貨櫃進口估計將季減 8%、5.1%，須留意後續海運需求動能變化。