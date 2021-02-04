〈中菲行看運價展望〉海運業獲利空間大 上半年運價維持高檔

貨物承攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (4) 日對於海運後市展望指出，目前美西線每 FEU 要價 4500 美元，美東線每 FEU 則在 7000-8000 美元左右，「美國線還是旺的不得了」，即便目前部分歐洲線、東北亞線運價略見高檔回弱，但船公司「還有很大空間可賺錢」，上半年運價處高檔可期，而全年船公司獲利能否超越去年水準，要看第三季旺季表現。

中菲行副總經理林永川表示，過往海運運費飆漲時，船公司是每周釋出櫃位，但現在可訂艙的時間已延至 2 月底，顯示市場略有降溫跡象，部分歐洲線每大櫃運價從 9500 美元降至 8500 美元，約見到 700-1000 美元的修正，不過，美國線仍是缺櫃塞港問題難解，船舶在洛杉磯甚至要等待一周才能靠港。

林永川仍強調，即便運價在農曆年後跌一點、缺櫃問題略緩，海運報價也不至於回到過去的低迷市況，「海運業者還有很大空間可賺錢」，預料第二季底前船公司獲利，仍將相當樂觀。

至於全年展望，林永川說，現在海運市況已經亂了，由於廠商積極拉貨，淡季反而成為旺季，甚至出現廠商要靠加價搶艙的罕見情形，但第三季的旺季能否維持傳統旺季表現，還有待觀察，只要可維持過往應有水準，全年海運獲利將可望優於去年。