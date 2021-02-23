傳產金融火力全開 台股翻紅漲33點收16443點續寫收盤新高

美國科技股周一下挫，台股今 (23) 日陷入高檔震盪，一度重挫近 200 點，電子權值股遭空方摜壓，資金轉進金融、傳產族群，鋼鐵、塑化、紡織股買氣熱絡，加上部分電子權值股尾盤回穩，帶動加權指數終場翻紅，上漲 33.24 點，收在 16443.4 點，5 日線失而復得，並續寫收盤新高，成交值 3670.3 億元。

半導體族群為今日空方主要目標，權王台積電今日開低走低，一度重挫逾 2%，最低來到 633 元，終場跌勢略收斂，收 641 元；聯電早盤一度跌至 54.7 元，同樣在尾盤獲得部分低接買盤支撐，跌幅縮至 1.7%，以 55.8 元作收。

美國德州暴風雪影響全球石化產能，推升油價走高，台塑、南亞、台化獲外資調升目標價，帶動買氣強強滾，今日上漲 2-3%，台塑化同步勁揚逾 4%，站回百元關卡。上市塑膠類股指數終場大漲近 3%，其中，華夏噴出漲停，達 29.85 元，聯成、國喬也漲 3-5%。

盤面上，以傳產、金融表現較為強勢，中信金、國泰金、兆豐金、富邦金、玉山金均上漲逾 1%；此外，中國官方罕見出手調控鋼鐵產能，以中鋼為首的鋼鐵類股可望受惠，帶動股價大漲逾 3%，中鴻、新鋼、威致、海光等全面亮燈漲停；聯發科終場也吸引資金進駐，強勢翻紅，上漲 1.4%，收 965 元；鴻海、大立光均收紅。

首批新冠疫苗即將來台，明年春節出國可期，激勵觀光股持續反彈，易飛網、山富、五福再度噴出漲停，鳳凰、寒舍、夏都、遠雄來也都表現不俗；航空雙雄則受惠疫苗運送利多，估上半年航空貨運價將維持高檔，帶動華航、長榮航股價勁揚 3-4%。

市場傳出，國巨針對大中華區代理商調漲晶片電阻價格，幅度達 15-25%，新價格將於 3 月 1 日生效，國巨今日股價受激勵，終場漲 2.7%，收 637 元，泛國巨集團的凱美、奇力新也都收紅；華新科大漲 3.5%，收 289 元。