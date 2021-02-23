中國北方又見豬瘟病例 豬價恐難短期內平穩

中國農業農村部表示，到今年年中，受非洲豬瘟疫情影響的生豬存欄量將完全恢復到正常水準，豬肉供應最緊張的時期已經過去。但是，新爆發的豬瘟及致死疾病，可能對這一前景構成威脅。

據《彭博》報導，諮詢公司 Bric Agriculture Group 資深分析師 Lin Guofa 表示，北方較冷省份再度爆發的豬瘟疫情，促使當地農民在春節前宰殺了更多的能繁母豬。

他指出，由於冬季異常寒冷，口蹄疫等其他病毒以及豬流行性腹瀉的情況也更為凶猛。這將使某些地區生豬存欄恢復可能會延遲，尤其是山東以及河南河北的部分地區。

Systematic, Strategic & Soft Consulting Co. 首席顧問 Wang Zhong 表示，這意味著冬季全國可能有多達 15％的存欄生豬，再因疾病死亡，因此生豬存欄量完全恢復到非洲豬瘟疫情前的水準，預計要延遲到 2022 年下半年。

他表示，由於新的豬瘟出現病毒的新變種，不易被發現，因此更難控制。

自從 2018 年非洲豬瘟傳染至中國豬群後，如何穩定豬隻數量及豬肉價格，成了決策者的重中之重。最近幾個月，中國養豬的數量回升，並造成需要大量由國外進口飼料穀物，從而也推升全球糧食價格。

農業部稱，去年 11 月底全國生豬存欄和能繁母豬存欄，均已恢復到常年的 90% 水準。

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