上海宣布未來五年新能源汽車發展計劃 年產量目標120萬輛

周四 (25 日) 上海市政府公布「上海市加快新能源汽車產業發展實施計劃（2021—2025 年）」，內容提到至 2025 年，上海新能源汽車年產量將超過 120 萬輛，新能源汽車產值突破 3500 億人民幣，佔全市汽車製造業產值 35% 以上。

同時，在動力電池與管理系統、燃料電池、驅動電機與電力電子等關鍵零組件的研發製造方面要達到國際領導水準，車規級晶片、車用操作系統、新型電子電氣架構等網路化與智慧化核心技術取得重大突破，形成完整供應鏈。

到 2025 年，個人新增購置車輛中，純電動汽車比重逾 50%。公車、出租車、政府機關公務車輛、中心城區載貨汽車、郵政用車全面使用新能源汽車，國有企事業單位公務車輛、環境衛生車輛新能源汽車比重超過 80%，網路叫車的新能源汽車比重要逾 50%。

(圖片: AFP)

此外在計劃中還提到至 2025 年，上海相關基礎設施配套將持續改良。充換電技術水準要大幅提升，設施佈局持續優化，智慧化、信息化營運體系要形成一個基本框架。

充換電設施規模、營運品質和服務便利性明顯提升。建設完成並投入使用各類加氫站超過 70 座，實現重點應用區域全面涵蓋。