〈京城銀法說〉ROE長期目標兩位數 未來10年每股現金股利1.8元起跳

京城銀 (2809-TW) 今 (23) 日舉辦法說會，去 (2020) 年受惠存款、放款與利息淨收益皆達雙位數成長，全年 EPS 4.9 元，創歷史新高，董事長戴誠志表示，展望今年，仍持審慎樂觀態度，京城銀 ROE 長期將維持在兩位數以上，未來 10 年每股現金股利 1.8 元起跳。

京城銀去年淨收益 89.07 億元，年增 5%，主要來自於利息淨收益呈現雙位數成長的貢獻。去年全年稅後純益 54.91 億元、繳出年增 61.5% 的好成績，每股稅後純益 4.9 元，創歷史新高，稅後純益因為在去年買回庫藏股，所以未創高。京城銀今年 1 月獲利動能持續亮眼，1 月自結稅後純益 6.03 億元，仍年增達 37.59%，EPS 0.54 元。

戴誠志表示，受惠放款規模大幅成長、美元資金成本下滑使得淨利差擴大、帶動海外債券淨利息收入增加，其中，放款增加逾 300 億元，整體利息淨收益年成長 10%。而手續費淨收益及其它收入與 2019 年相比，則分別增加 4% 及減少 8%，其他收入減少主要是依 IFRS9 規範，每季底需針對金融資產提列預期信用損失。

資產品質方面，京城銀持續保持高水準，逾期放款比率 0.01%、逾期放款覆蓋率 11760%、全體放款覆蓋率 1.57%。每股淨值成長速度為同業 4 倍，且獲利回報高於同業。

京城銀昨日董事會決議 2020 年每股現金股利擬配發 1.8 元，優於前一年的 1.5 元，但是去年每股賺 4.9 元卻只配 1.8 元，股利配發率相對較低，對此，戴誠志表示，現金股利今年決議增加 20%，也許投資人覺得很少，但是京城銀 ROE 長期維持兩位數，優於不少銀行，加上基於兩項考量，第一為符合長期股利政策目標「一致性、穩定性」，第二是必須維持良好的資本健全度，因此訂出此增幅，預期未來 10 年，每股股利發放將從 1.8 元起跳。