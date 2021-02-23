MCU漲不停 凌通啟動二次漲價 累計漲幅逾1成

MCU 價格不斷上揚，自盛群 (6202-TW) 全面調漲後，供應鏈也傳出凌通 (4952-TW) 二次漲價，累計漲幅達 1 成以上，凌通證實，由於成本不斷上揚，預計 2、3 月將向客戶反映成本，各產品線漲幅、次數不一，今年獲利將優於過去兩年，法人估，凌通毛利率將重返 34-36%。

據悉，凌通去年底針對部分產品價格調漲後，客戶需求持續強勁，整體訂單能見度直透上半年，加上晶圓代工、封測產能受車用晶片復甦排擠，加劇供需吃緊情況，為反映成本，凌通已啟動二次價格調漲。

隨著凌通議價能力提升，漲價效應將逐步反映在財報上，預計凌通今年毛利率將重返 34-36%，優於過去兩年平均 33% 。

供應鏈指出，凌通影像多媒體產品線因佈局行車紀錄器、外接式鏡頭兩大應用，受惠車用市場復甦、遠距商機發酵，客戶拉貨力道較去年底更強，同時也是去年率先漲價的產品線之一，此次再次調漲，也將實現較合理的獲利水平。

尤其，凌通在中國中低階的行車紀錄器市占率達 5 成以上，隨著車市顯著回溫，客戶也大力回補庫存，帶動整體多媒體影像晶片事業成長強勁，測溫槍 ASIC 也受惠主力客戶銷售續強，整體出貨量維持高檔。

凌通近日也公布 1 月營收，達 2.41 億元，除了較去年同期倍增，也創下歷年同期新高，月減 7.81%，年增 100%。

展望全年，凌通指出，目前由於客戶需求強勁，取得產能仍無法滿足全部客戶需求，且客戶、通路庫存水位皆偏低，短期並無庫存調整疑慮，全年營運樂觀。