〈京城銀法說〉戴誠志：台股3000億元為合理量能 穩住此量萬六有守

京城銀 (2809-TW) 董事長戴誠志在去 (2020) 年 2 月中法說會時，曾表示與其花時間排隊買口罩不如適時地買股票，今 (23) 日法說會中，戴誠志對台股展望也備受矚目，他說，台股資金量及市場成熟度已達一定水準，3000 億元的交易量算是較合理水位，若能穩住此量能，則「萬六」關卡應可守穩。

展望 2021 年，戴誠志表示，全球持續貨幣寬鬆政策，國際間資金充沛，而台灣因疫情控制得當、國內半導體產業暢旺、新興科技供應鏈布局效益漸顯，刺激台商資金持續回流、國際人才匯集，主計處預測台灣 2021 年經濟成長率為 4.64%，成長動能優於全球多數經濟體。

戴誠志進一步指出，在宏觀經濟條件下，京城銀對於今年放款動能持審慎樂觀態度，且京城銀目前存放比落在近年的平均水準，仍可提供足夠的放款成長空間。淨利差方面，雖 2020 年淨利差 (NIM) 維持小幅擴張態勢，然而考量資金成本進一步的下降空間有限，預估今年淨利差將呈現持平水準。

核心業務之外，京城銀持續積極布局數位金融服務，除增加相關 IT 資本支出及擴大招募優秀數位人才，也將陸續推出以客戶需求為導向、提升客戶體驗的數位金融產品。

而投資的部份，戴誠志去年 2 月中於法說時認為「股優於債」，預期疫情對產業影響約半年至 1 年，股票價格扣除上述影響後，便是適合投資布局的價值，且認為與其花時間排隊買口罩的同時，也可考慮適時投資布局台股。

如今台股已經站上「萬六」一路改寫歷史新高水位，戴誠志表示，股票價格都是相對性的，台股會漲到哪裡，要看全球股票市場價格位置，才能決定台股價格貴不貴，沒有一個絕對金額。

不過，戴誠志認為，台股能站上「萬六」，代表資金量及市場成熟度均已達到一定水準，逐步跟上國民收入等各方面指標，3000 億元的交易量算是較合理水位，若能穩住此量能，則「萬六」關卡應可守穩；但來到此高位階，選對類股及股票，比跟隨指數重要。

戴誠志強調，今年的資本市場要取決於貨幣與疫情狀況，而較小層面的問題還有例如貨櫃缺櫃造成原物料價格上漲，是否帶來通膨疑慮，也需要關心，不過目前來看，股債市場都尚屬穩健。