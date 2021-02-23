2月20日兩性同酬日 女性多做51天才與男性相同年薪

勞動部今 (23) 日公布，我國今年兩性「同酬日」為 2 月 20 日，據統計結果，男女薪資差距為 14%，也就是說，女性要比男性多工作 51 天，才能達到相同的年薪。近年來，各國政府積極改善兩性薪酬不平等狀況，薪資差距皆呈下降趨勢，台灣表現優於日韓。

勞動部指出，兩性平均薪資除性別影響外，也與工作性質、類型、年資、學經歷等因素有關，縮小兩性薪資差距為社會各界共同努力的目標。

我國同酬日是依據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」，以當年兩性平均時薪差距計算自隔年 1 月 1 日起女性需增加的工作日數。

依主計總處去年薪資統計初步結果計算，我國女性平均時薪 296 元，為男性 344 元的 86%，兩性薪資差距為 14%，換言之，女性較男性需多工作 51 天（365 日曆天 × 14％≒51 天），才能達到整年總薪資相同，因此今年「同酬日」為 2 月 20 日。

近 10 年來，我國兩性平均時薪差距由 2010 年 17.1% 下降至 2020 年的 14%，意即女性需增加工作天數由 63 天減少至 51 天，兩性平均薪資差距縮減 3.1 個百分點、減少 12 天。

勞動部指出，我國兩性平均薪資差距，歷年來都較美、日、韓等國小，美國 去年為 17.7%，日本 2019 年則下滑至 31.9%、韓國則為 30.6%。各國近 10 年薪資差距皆呈下降趨勢，以韓國縮減 7.8 個百分點最多，日本減少 3.3 個百分點，我國縮減 3.1 個百分點，美國下滑 1.1 個百分點。