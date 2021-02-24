高雄開發伏流水、再生水 可北送支援台南每日逾5萬噸用水

高市府指出，高雄地區將從明 (25) 日起調整為減壓供水黃燈，但水情相對穩定，近年積極開發伏流水與再生水有成，目前高屏溪沿岸已啟用 7 處伏流水井，可北送支援台南每日至少 5 萬噸用水，盼確保產業與民生用水。

中南部水情吃緊，曾文水庫 24 日蓄水量僅有 15%，讓南科大廠相當緊張，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 已啟動水車因應，台南明天起將針對用水大戶減供 7-10%，估每日約可減少 2.3 萬噸用水。相對來說，高雄水情雖調整為黃燈，但尚不影響民生及產業用水。

高市府表示，高屏溪沿岸目前已開發、啟用共 7 處伏流水井，每日最大供水可達 70 萬噸；營運中的鳳山溪再生水廠，每日可供應 4.5 萬噸再生水給臨海工業區使用；今年將完工的臨海再生水廠，每日可再提供 3.3 萬噸再生水。

此外，高雄所轄的污水處理廠每日共可提供約 1.7 萬噸回收水，供市民作民生次級用水使用，未來鳳山、臨海、北高雄三座再生水廠，每日可生產高達 14.5 萬噸再生水，為產業投資與民生用水做充足的準備。

高市府指出，從去年起，高雄原水北送南化水庫 1 億 4400 萬噸、自來水北送供台南使用逾 2400 萬噸。市府強調，高雄除了可以南電北送外，水資源也相對穩定且不虞匱乏，歡迎各界投資高雄。

高市府表示，將持續與中央合作，開發民生及產業用水，穩定大高雄地區的供水，並呼籲民眾，在極端氣候的條件下，希望讓節水變成全民運動，珍惜寶貴的水資源。