華碩家用電腦連18年奪台灣市占冠軍 上半年營運可望維持高檔

品牌大廠華碩 (2357-TW) 營運報捷，根據市調機構調查，華碩家用筆電連續 18 年奪下台灣銷售冠軍，去年市占更攀上 40.6%，桌上型電腦也連續 11 年封王，展望今年，華碩指出，目前教育、電競、商用筆電需求都不錯，部份去年訂單因缺料，將遞延至上半年陸續出貨，營運可望維持高檔。

華碩表示，家用筆電蟬聯 18 年台灣銷售冠軍，其中，輕薄筆電 ZenBook 14、ASUS VivoBook S 最受消費者青睞，將再推出搭載 OLED 螢幕的 ZenBook Flip 13 OLED，進一步搶攻市場商機。

展望本季，華碩指出，關鍵零組件供應仍緊俏，但筆電供給缺口有比先前近 3 成逐步縮小，顯卡缺貨情況則與去年第 4 季相當，而在需求強勁下，可望反應部分零組件成本上漲的狀況。

華碩 1 月品牌營收達 336.86 億元，月減 14.53%、年增 64.39%，創下 2013 年 1 月以來同期新高，華碩對今年整體筆電市場看法樂觀，加上今年與客戶有 Chromebook 新案，出貨可望較去年倍增，電競產品則維持 20-30% 年增目標。