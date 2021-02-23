〈美股早盤〉科技股賣壓沉重 那指費半均跌逾3% 特斯拉大跌12%摔入熊市

大型科技股掀起拋售潮，拖累美股集體下挫，道瓊工業指數周二 (23 日) 開高走低，截稿前跌逾百點或 0.5％，那斯達克指數重跌 3％，標普 500 指數跌 1％，費半跌 3.3%。特斯拉慘跌 12% 進入熊市。

科技股周二持續下殺，臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、Netflix(NFLX-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 開盤跌 0.4％至 2.4％，並持續下行。

特斯拉 (TSLA-US)、比特幣同步大跌。Wedbush 分析師 Dan Ives 警告，特斯拉股價已和比特幣形成連動關係，隨著特斯拉對比特幣曝險增加，被比特幣投資影響的風險也隨之擴大。

另一方面，Fed 主席鮑爾稍後將赴國會發表半年度的貨幣政策報告，為他在大流行期間和之後的貨幣政策發展路徑提供看法。截至目前，Fed 已暗示將基準利率保持在接近零的水平至少到 2023 年，並繼續實行每月 1200 億美元的資產購買計劃，直到經濟復甦取得進展為止。

市場預期，鮑爾可能重申在一段時間內維持寬鬆貨幣政策的立場。接下來他將面臨新一輪財政刺激、利率、債券購買以及通膨升溫等潛在問題。

10 年期美債殖利率自周一的 1.370%，小跌至 1.386%。近期美債殖利率不斷走揚，引發華爾街策略師對於通膨升溫和股價偏高的擔憂。

截至台北時間周二 (23 日)22 時許：

道瓊指數下跌 149.29 點或 - 0.47%，暫報 31372.40 點

那斯達克下跌 426.31 點或 - 3.15%，暫報 13106.74 點

標普 500 指數下跌 45.32 點或 - 1.17%，暫報 3831.28 點

費半下跌 102.49 點或 - 3.30%，暫報 2999.51 點

台積電 ADR 下跌 4.85% 至每股 127.09 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.386%

紐約輕原油下跌 0.57% 至每桶 61.35 美元

布蘭特原油下跌 0.21% 至每桶 65.10 美元

黃金下跌 0.13% 至每盎司 1806.00 美元

美元指數上漲 0.19% 至 90.17 點

那斯達克指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

家得寶 (HD-US) 早盤下跌 3.55％，至 266.06 美元。

家得寶周二盤前公布 2020 財年 Q4 營收年增 25% 至 322.6 億美元，稀釋後 EPS 報 2.65 美元，同店銷售額年增 24.5%，均優於市場預期。鑑於疫情帶來的不確定性，該公司並未提供最新財測。

梅西百貨 (M-US) 早盤下跌 2.09％，至 14.96 美元。

梅西百貨公布 2020 財年 Q4(截至 2021 年 1 月 31 日) 營收報 67.8 億美元，調整後 EPS 報 80 美分，雖較去年同期下滑，仍優於市場預期。

梅西百貨表示，2021 財年將會是復甦和重建之年，預計營收將介於 197.5 億美元和 207.5 億美元間，調整後 EPS 介於 40 美分和 90 美分，優於分析師預期。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 12.03％，至 628.56 美元。

在遭受去年 9 月以來最大單日跌幅後，特斯拉周二開盤再跌％。Wedbush 分析師 Dan Ives 警告，在特斯拉投入 15 億美元於比特幣後，如今特斯拉股價已和比特幣產生連動。

每日關鍵經濟數據：

台北時間晚間 23:00 將公布美國 2 月諮商會消費者信心，預期 90.0，前值 89.3

華爾街分析：

Invesco 資產配置研究全球主管 Paul Jackson 表示，債券殖利率上升確實會讓投資人重新審視對股票的看法，近期，投資政府債券似乎開始變的更有吸引力。

他認為，債券殖利率要達到足夠影響股票的水平，還有很長一段路要走。

Fed 主席鮑爾周二將於國會作證。保德信投資管理公司 (PGIM) 經濟學家 Nathan Sheets 表示，若是關門作證，我認為鮑爾會對他所看到的經濟和市場狀況非常滿意，但考慮到國會作證是公開的，他必須更加小心。一旦他對債券殖利率上升過於樂觀，市場就會將他的態度視為利率進一步走高的重要綠燈。