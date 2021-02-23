十銓去年Q4轉盈 全年純益年增17倍 每股賺2.06元
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記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (23) 日公告 1 月與去年第四季自結數，衝刺高規高單價產品，帶動獲利表現，第四季營運順利轉盈，稅後純益 2300 萬元，每股純益 0.32 元；去年稅後純益 1.41 億元，年增 17 倍，每股純益 2.06 元。1 月單月賺贏去年第四季，EPS 達 0.48 元。
十銓 1 月在記憶體需求持續回溫下，加上下游客戶年前提前拉貨，單月營收 6.85 億元，年增 55.87%，稅前盈餘 4500 萬元，年增 7.97%；稅後純益 3600 萬元，年增 3.45%，每股純益 0.48 元。
十銓去年第四季 18.92 億元，季減 8.64%，年增 2.11%，稅前盈餘 3000 萬元，較上季與去年同期轉盈，年增 2.62 倍；稅後純益 2300 萬元，較上季與去年同期轉盈，年增 1.86 倍，每股純益 0.32 元。
十銓去年營收 77.16 億元，年增 11.8%；稅後純益 1.41 億元，年增 17 倍，每股純益 2.06 元。
十銓今年營收目標設定 92 億元，等同年增 2 成。十銓看好今年記憶體價格翻升，並將鎖定毛利較佳的電競、工控兩大領域發展，持續擴大營收占比，拉高整體獲利表現。