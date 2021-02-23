小額終老保險保額提高到70萬元 今年7月上路

目前台灣保險公司所販售的一般壽險保單，承保年齡多只到 65 歲，但小額終老保險承保年齡最高可到 84 歲，有鑑於我國人口結構老化趨勢，金管會今 (23) 日表示，再次提高小額終老保險投保金額上限提高至 70 萬元，並配合保險金額提高，投保件數限制放寬為 3 件，今年 7 月 1 日上路，以滿足國人保障需求，及增加投保規劃之彈性。

小額終老保單 2016 年一開始推出是每人限購一張、保額最高 30 萬元，2019 年擴大到每人限購兩張、最高保額拉高到 50 萬元，但金管會考量國人平均保額已拉高到 70 萬元，為讓高齡者持續享有保障，因此今日決議再進一步拉高小額終老保單的額度到限購三張、最高保額 70 萬元。

據保險局統計，截至去 (2020) 年底，已有 14 家壽險業開辦小額終老保險，新契約保費收入 15.23 億元，年成長 8.94%，有效契約件數為 55 萬 4535 件，年成長 12.47%；其中，投保年齡達 55 歲以上有效契約件數為 25 萬 3542 件，年成長 14%，顯見高齡人口持續增加，為了滿足高齡者對基本保險保障需求，並擴大國人的保險保障，將調高小額終老保險額度。