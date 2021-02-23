澳幣、人民幣保單買氣大衰退拖累 外幣保單去年銷售創三年新低

金管會今 (23) 日公布統計，雖然美元保單熱賣，但是受到澳幣、人民幣保單銷售大衰退拖累，去 (2020) 年壽險業外幣保單新契約保費收入折合新台幣賣不到 5000 億元、僅達 4935.72 億元，創三年新低，年減 5%。

美元保單去年新契約保費收入 169.08 億美元，年成長 14%。其中，傳統型保單 118.48 億美元，年增 7%；投資型保單 50.6 億美元，年增 34%。美元保單逆勢成長，主要是 5 月起美國經濟逐漸好轉，加上新台幣升值，讓國人增加對美元保單的興趣。

若以公司銷量來看，美元傳統型保單新契約保費收入第 1 名為南山人壽，而後依序為中國人壽以及新光人壽；美元投資型保單第 1 名則為國泰人壽，而後依序為台灣人壽以及法國巴黎人壽。

去年澳幣保單銷量則年衰退 66%，新契約保費收入僅 4.76 億澳幣，其中，傳統型澳幣保單更是年衰退高達 74%，主因是澳洲去年降息，導致吸引力降低所致。

人民幣更是買氣大減，去年全年新契約保費收入僅剩下人民幣 9.05 億元，年衰退幅度高達 84%，主因是人民幣匯率走貶，國人對人民幣商品期待降低。