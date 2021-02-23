家得寶Q4財報優預期 宣布上調股息 考量疫情不提供財測

美國居家修繕龍頭家得寶 (Home Depot) 周二 (23 日) 公布 2020 財年第 4 季財報，新冠疫情帶動居家修繕熱潮，家得寶 Q4 營收、獲利均優預期，同時宣布上調季度股息。考量到疫情不確定性，家得寶並未公布財測。

截至台北時間晚間 19 時許，家得寶 (HD-US) 盤前跌 2.25％，暫報 269.65 美元。

FY 2020 Q4 財報關鍵數據：

營收：322.6 億美元，年增 25.1%，高於 Refinitiv 共識預期的 307.3 億美元

淨利：28.6 億美元，年增 15%

稀釋後 EPS：2.65 美元，去年同期為 2.28 美元，高於 Refinitiv 共識預期的 2.62 美元

美國同店銷售額年增 25%

整體同店銷售額年增 24.5%，高於 StreetAccount 調查預期的 19.2%

受制於疫情不確定性，家得寶認為無法準確預估消費支出，因此未公布 2021 財年財測。

然而，財務長 Richard McPhail 表示，若 2020 財年下半年的需求環境得以延續至 2021 財年，同店銷售額有望微幅成長，運營利潤率將至少達 14%。

該公司還宣布，董事會已同意將季度股息上調 10％，至每股 1.65 美元，年度股息相當於 6.60 美元。

家得寶公布 2020 財年全年營收年增近 20% 至 1321 億美元，淨利年增 15% 至 129 億美元，稀釋後 EPS 報 11.94 美元，高於 2019 財年的 10.25 美元。此外，同店銷售額年增 19.7%，美國同店銷售額年增 20.6%。