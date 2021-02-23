世紀鋼去年EPS 4.38元 每股擬配息4元均創歷年最佳

世紀鋼 (9958-TW) 今 (23) 日公告去年第四季財報，稅後純益 3.17 億元，季增 11%、年增 143%，每股純益 1.44 元，創單季次高，全年稅後純益 9.35 億元，年增 26.6%，每股純益 4.38 元，公司也決議每股擬配息 4 元，均為歷年新高。

世紀鋼去年第四季營收 18.84 億元，季減 7.5%、年增 93.2%；毛利率 32.5%，季增 0.3 個百分點、年增 9.6 個百分點；營益率 27.7%，季增 1.9 個百分點、年增 12.6 個百分點；稅後純益 3.17 億元，季增 11%、年增 143%，每股純益 1.44 元。

世紀鋼去年營收 64.09 億元，年增 167%、毛利率 29.3%，年增 13.9 個百分點、營益率 23.8%，年增 19 個百分點，稅後純益 9.35 億元，年增 26.6%，每股純益 4.38 元。

世紀鋼去年在離岸風電水下基礎建設開始出貨下，帶動營收、毛利率大幅成長，推升獲利衝歷史新高，世紀鋼每股擬配息 4 元，配發率逾 9 成，若以今日收盤價 115.5 元估算，現金殖利率 3.5%。

世紀鋼董事會也決議，擬發行增資發行私募普通股，上限不超過 2000 萬股，並於股東會決議之日起一年內可分 2 次辦理，預計二次私募資金用途均為充實營運資金、償還借款、資本性支出、轉投資等因應公司未來發展之資金需求。

若以世紀鋼目前登記股本 23 億元、私募普通股 2000 萬股全數發行下，股本將來到約 25 億元，股本膨脹約 8.7%。