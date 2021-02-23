鮑爾聽證：通膨疲軟、維持寬鬆政策立場

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二 (23 日) 出席為期兩天的國會半年度聽證會，他表示，美國經濟復甦不平衡且不完整，價格壓力仍然大部分保持平緩，經濟前景仍高度不確定，意味 Fed 將延續目前寬鬆貨幣政策。

外界關注，美債殖利率的上升及隨之而來的通膨擔憂，可能會迫使聯準會過早收回政策支持。鮑爾週二表示，美國經濟離我們的就業和通膨目標還有很長的路要走，而且可能需要一段時間才能取得實質性的進一步進展。

鮑爾表示，在春季大跌之後，消費物價在去年剩餘時間內部分反彈。但是，對於一些受到疫情影響最嚴重的行業，價格仍然特別疲軟 (soft)。總體而言，通膨率仍低於 Fed 2% 的長期目標。

鮑爾也提到，儘管自春季以來勞動力市場取得了很大進步，但仍有數百萬美國人失業。

他補充，低薪工人、非裔、西班牙裔等少數群體的失業率尤其嚴重。經濟混亂使許多人喪生，並給未來帶來了極大的不確定性。

鮑爾重申，Fed 致力於使用全部工具來支持經濟，並幫助確保在這一困難時期內的經濟復甦盡可能強勁。

新冠疫情對經濟的影響方面，鮑爾提到，儘管不應低估目前疫情帶來的挑戰，但事態表明，今年晚些時候的經濟前景將有所改善。特別是疫苗接種正在取得的進展應該有助於加速恢復正常活動。

鮑爾點出，房地產業已經完全從衰退中復甦，同時商業投資和製造業生產也在回升。Fed 和國會的積極政策是經濟復甦的重要因素。

MacKay Shields 資深宏觀經濟學家 Steve Friedman 說，針對新冠病毒而言，美國尚未走出困境，而且經濟距離全面復甦還很遙遠。鮑爾一直非常關注這樣一個事實，即新冠疫情導致數百萬工人及其家庭面臨巨大生活困境。

然而，鮑爾週二沒有提到今年長天期美債殖利率快速上升的情況。長天期美債殖利率在 2021 年躍升至新冠疫情前的最高水平，30 年期美債為例，殖利率上升了 0.5% 以上，10 年期美債殖利率上升了 44 個基點。

鮑爾鴿派言論釋出後，台北時間晚間 11 時 30 許，美元小幅上揚，暫報 90.14，黃金收斂大部分跌幅，暫報 1,808.25 美元，十年期美債應聲走跌 0.77%。