〈能源盤後〉聚焦德州生產復甦狀況、下週OPEC+會議 原油收盤錯綜

週二 (23 日) 交易，原油期貨價格收盤錯綜，WTI 原油價格小跌，而 Brent 原油則刷新 13 個月高點紀錄。

在經歷上週冬季風暴後，交易者關注德州能源生產的復甦速度，以及下週 OPEC 會議有關產量決議的臆測。

施耐德電氣全球研究和分析經理 Robbie Fraser 表示，「在經過極度嚴寒令美國原油近 40% 產能暫時停止之後，近期焦點在於讓德州返回正常運作。雖然大多數的生產應該可以快速返回，但煉油廠面臨的挑戰更大，因為其基礎設施恐遭潛在損害，讓全面復甦變得複雜。」

儘管如此，「因 OPEC + 數百萬桶產量，加上美國頁岩油生產等著返回，下行風險進一步加劇。OPEC + 下週將召開會議，預計會對石油產量做出決定。」

然而，Fraser 提到，「市場目前仍聚焦在較預期強勁的全球需求復甦上，」

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3 美分或近 0.1%，收每桶 61.67 美元，盤中高點達 63 美元，

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 13 美分或 0.2%，收每桶 65.37 美元，為去年 1 月以來最高收盤價。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 12 美分或 0.2%，收每桶 64.48 美元。5 月 Brent 原油在週五收盤後成為最近月契約。

ING 商品策略主管 Warren Patterson 表示，「石油市場越來越多人認為，今年剩下的時間的供應趨緊，一些分析師都上調其價格預測，包括我們。」

高盛週一上修其預測，認為 Brent 原油今年年底就會達到每桶 75 美元。ING 上週調高 Brent 原油今年的價格預期，自每桶 60 美元調升至 65 美元。

美銀證券分析師週一上修 Brent 原油今年均價預期至 60 美元，且認為第二季可能暫時會飆升至 70 美元。去年 6 月，美銀證券分析師曾預期 2021 年 Brent 原油均價在 50 美元，第二季則可能飆升至 60 美元。

與此同時，德國商銀大宗商品分析師 Eugen Weinberg 表示，「德州是許多原油生產工作和煉油廠大本營，但現在狀況令人擔心，低於零下的溫度以及停電和天然氣供應中斷，這讓德州幾乎所有煉油廠停擺，損失每日產能高達 510 萬桶，在美國全體煉油廠總產能中占比超過 1/4。」

「目前為止，還不到一半重返運作，這可能會對德州內部與外部均形成供應壓力，德州石油生產要返回常態可能要耗費更久的時間。」他說。

但德國商銀分析師仍主張，現在情緒過於樂觀，因此在快速上漲之後，價格有下跌的空間。

「一方面，我們對於需求仍持懷疑態度，另一方面，高油價可能會動搖 OPEC+ 的停產紀律。我們也認為，伊朗石油出口量很大機會重返市場。」Weinberg 說。

其他能源商品

3 月交割的汽油期貨價格上升 0.9%，收每加侖 1.8586 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.5%，收每加侖 1.868 美元。

3 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.5%，收每百萬 Btu 2.879 美元。該契約週三收盤到期。

EIA 週三將公布美國上週石油供應數據。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (2/19 止) 美國原油庫存下降 480 萬桶、汽油庫存下降 280 萬桶，以及蒸餾油庫存下降 350 萬桶。