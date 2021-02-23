高盛上修WTI預估、美元指數跌破90 油價漲逾4%後續攀高

國際油價周二 (23 日) 亞洲盤續漲，西德州原油 (WTI) 保持在每桶 62 美元之上，除了市場預期美國德州石油生產恢復速度緩慢、美元走貶，高盛上修西德州原油價格預測，也支撐油價攀高。

西德州和布蘭特原油 (Brent) 周一雙雙大漲逾 4%，周二亞洲盤續漲逾 1%。截稿前，西德州原油期貨暫報每桶 62.57 美元，上漲 1.41%；布蘭特原油期貨漲 1.59%，報每桶 66.58 美元。

Forexlive 網站周二報導，高盛大幅上修西德州油價預測，今年目標價從原先所估的每桶 58.50 美元提高至 66 美元，明年價格預測從每桶 62 美元調高至 67 美元。

高盛表示，雖然美國原油產量明年將大幅增加，但成長力道無法回到先前高峰水準。

市場預期，上周因低溫而暫停的美國原油生產，恢復速度可能相當緩慢。專家預測，德州這波冬季風暴可能已使美國原油產量減損多達 40%。

彭博周一報導，高盛已將布蘭特原油價格預測一口氣調高 10 美元，第 2 季將漲至每桶 70 美元，第 3 季進一步攀升至 75 美元。

高盛認為，由於全球能源需求復甦將超越 OPEC+、頁岩油和伊朗供油的供應，預期油價回升速度和價格會比原本預期更快、更高。

疲軟的美元可能也幫助油價攀高，追蹤美元兌主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 周二盤中報 89.985，跌破 90 整數關卡。