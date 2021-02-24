蘋果股東大會批准 庫克100萬新股有望入袋

蘋果周二 (23 日) 舉行線上股東大會，批准了蘋果主管的薪酬，庫克有望獲得去年宣布的 100 萬新股達標獎勵。

庫克去年 9 月獲得 33 萬 3987 股限制股，是 2011 年以來第一筆大規模股票獎勵，如果庫克達到特定目標，能另外獲得多達 66 萬 7974 股。

根據去年 9 月的監管文件，庫克可在 2023 年 10 月獲得這筆逾 33 萬股的績效獎勵，但若讓 2021 到 2023 年度的總股東報酬達到設定目標，可以拿到多達原本兩倍的配股，意味著庫克有望 2025 年之前領到超過 100 萬股。

蘋果的股東也投票否決了縮減主管機關相對於蘋果員工中位數薪資差距的提案，顯示對公司管理和庫克的經營績效感到滿意。從庫克 2011 年擔任蘋果執行長直到去年 9 月，包含股利的報酬率達到 867%。

庫克向股東表示，蘋果研擬加發股利。蘋果過去四季以來合計發放超過 140 億美元股利，最近兩季股利皆為每股 20.5 美分。

庫克在股東會中表示，蘋果過去六年共收購近 100 家小公司，相當於每三到四周就收購一家公司，主要目的是取得技術和人才。

針對股東提問蘋果因為 App Store 面臨的監管挑戰，庫克重申蘋果並未壟斷市場。