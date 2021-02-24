Square透露Q4砸1.7億美元增持比特幣 盤後跌近5%

加密貨幣暴跌之際，推特 (TWTR-US) 執行長 Jack Dorsey 的數位支付公司 Square(SQ-US) 在財報中揭露，第 4 季以 1.7 億美元增持比特幣，盤後股價應聲重挫 4.9%。

根據 Square 在周二 (23 日) 盤後公布的第 4 季財報，該公司以 1.7 億美元買進近 3318 個比特幣，買進均價略高於 51000 美元。

Dorsey 是比特幣擁護者，相信網路終將擁有自己的原生貨幣，他創辦的 Square 去年 10 月透露以合計 5000 萬美元買進 4709 個比特幣，這次增持後，比特幣部位占公司去年底總資產的將近 5%。

比特幣今年來屢創新高，主流投資人如特斯拉 (TSLA-US) 陸續買進投資，紐約梅隆銀行也宣布設立比特幣部門幫助客戶買賣。但這個最大加密貨幣近日劇烈震盪，周二一度跌破 45000 美元，截稿前報 48665.04 美元，24 小時內挫跌 10.2%，今年來漲幅仍逼近 62%。

Square 股價也在盤後重挫 4.9% 至每股 243.95 美元，延續稍早收盤重挫 4.3% 的頹勢；不過截至周二收盤，該股今年來共漲 18%。

比特幣拋售潮已經波及最近跨足這個投資領域的知名企業，特斯拉、Square、Paypal 都重挫。Wedbush 證券分析師 Daniel Ives 警告，比特幣價格本身的波動使相關投資深具風險，舉例來說，特斯拉現今的股價走勢已經和比特幣價格直接相關。

Square 的 Cash 支付軟體已經開放用戶買賣比特幣和某些股票。該公司表示，拜 Cash 成功之賜，第 4 季營收年增逾一倍至 31.6 億美元，優於 Refinitiv 分析師預測的營收 30.9 億美元；淨利下滑，但調整後每股獲利 32 美分，高於分析師所估的每股 24 美分，主因疫情帶動線上支付成長。