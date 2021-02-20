馬斯克：比特幣、以太坊價格似乎有一點高

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克推特上表示，目前比特幣和以太坊似乎價格很高。

比特幣兌美元週線走勢圖 圖片：investing.com

先前馬斯克曾在推特上支持比特幣，他當時表示：「比特幣比起現金，是比較較不愚蠢的流動性形式」、「當法幣實質利率低至負值，只有笨蛋才不會去找替代幣別。」

馬斯克先前也同意，特斯拉持有比特幣 15 億美元，這是一筆「算是冒險」的投資，但是他仍然認為，持有比特幣比持有現金來說，要更好一些。