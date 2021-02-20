馬斯克：比特幣、以太坊價格似乎有一點高

馬斯克：比特幣、以太坊價格似乎有一點高2021/02/20 20:09鉅亨網新聞中心(圖片：AFP)Tag比特幣馬斯克以太坊特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克推特上表示，目前比特幣和以太坊似乎價格很高。 比特幣兌美元週線走勢圖 圖片：investing.com 先前馬斯克曾在推特上支持比特幣，他當時表示：「比特幣比起現金，是比較較不愚蠢的流動性形式」、「當法幣實質利率低至負值，只有笨蛋才不會去找替代幣別。」 馬斯克先前也同意，特斯拉持有比特幣 15 億美元，這是一筆「算是冒險」的投資，但是他仍然認為，持有比特幣比持有現金來說，要更好一些。 延伸閱讀市場看好比特幣漲至50萬美元 小摩：經濟重啟後不利牛市魯比尼：比特幣就是騙局與泡沫 甚至不如原始人的貨幣體系比特幣瘋漲 天橋資本看好年底衝10萬美元北美首檔比特幣ETF首日交易量高達1.65億美元馬斯克： 比特幣只是不像現金那麼蠢 公司投資不代表個人觀點喊讚後比特幣強漲 報導稱特斯拉可能已經賺逾6億美元節節高升！比特幣升破5.3萬美元 市值站上1兆美元大關〈紐約匯市〉美元周貶0.2% 澳幣勁升 比特幣衝破56000美元牛市後必然修正 但比特幣10年內市值可望超越黃金！〈熱門股〉比特幣衝5.3萬美元大關 撼訊、麗臺金牛年首周飆漲逾3成