首戰告捷！臉書封鎖新聞連結 與澳政府談判更有利 股價漲逾2%

臉書 (FB-US) 週一晚間表示，澳洲臉書平台將恢復刊登新聞內容。上週該公司甫因應澳洲新法律，決議停止澳洲用戶分享和發布新聞連結，因該法案要求科技媒體平台向出版商支付費用。

科技股週二普遍疲軟，但臉書卻因解決爭議而成亮點，表現優於大盤。週二道指微揚 0.05%、S&P 500 指數小升 0.13%、納斯達克綜合指數下跌 0.5%，而臉書上漲 2.12% 至 265.86 美元。

澳洲先驅性的立法迫使臉書和谷歌 (GOOGL-US) 等大型科技平台向當地出版商支付新聞內容費用，且雙方若無法達成協議就必須進行有約束力的仲裁，倘若全球越來越多政府採用該法，可能會對出版商、消費者和科技巨擘產生重大影響。

強迫科技平台為新聞支付費用的想法已逐漸在全球獲得支持，根據《華爾街日報》報導，一位加拿大政府部門首長表示，加拿大政府將繼續推進類似的立法。

擁有 Bing 搜尋引擎的微軟 (MSFT-US) 曾表態支持美國、歐盟和其他各地也推動這樣的立法。歐盟近期正努力透過保障著作權而有類似舉措。

然而，相較於谷歌，新聞對臉書的影響力沒那麼大，因為谷歌旗下還提供谷歌搜尋引擎服務。臉書多年來也一直試圖降低用戶在動態消息中使用新聞內容的頻率，並優先考慮有助於在用戶間建立更有意義的互動內容。臉書紐澳地區總經理 William Easton 上週提到，在整體用戶動態消息貼文中，新聞占比不到 4%。

因此，相較於谷歌妥協並與新聞集團簽訂分潤協議的態度，臉書寧願關閉澳洲用戶分享和張貼新聞連結的功能，但就這短短 5 日便換來了與澳洲政府更有利的談判地位。

因為在新冠疫情時期，臉書打著「遵循新法」的名號，屏蔽澳洲用戶的新聞媒體頁面，包括提供新冠病毒疫情公共衛生建議的頁面等，引發廣大的民怨。

同時看似受益該法的新聞出版商卻未蒙其利，先受其害，總部位於紐約的分析公司 Chartbeat 初步數據顯示，臉書此舉直接讓澳洲新聞網站的流量下降約 13%。

澳洲財長 Josh Frydenberg 和臉書達成新法修正案協議，即修正要求社交媒體平台向澳洲新聞出版商付費的提案，且修正案中包含為期 2 個月的調解期，使兩造在進入最終仲裁之前有更多商業談判時間，且澳洲政府也將在做出最終決議之前的一個月就知會數位平台。

澳洲政府表示，修正案預計會讓議價規定的實施方式更清晰。臉書則表示將以自有模式「Facebook News」與澳洲出版商談判。