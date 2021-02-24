日經：SONY將推出新款VR眼鏡 預計2022年之後問世

索尼 (6758-JP) 子公司、負責電玩業務的 SIE(Sony Interactive Entertainment) 公司執行長 Jim Ryan 於 22 日接受《日本經濟新聞》採訪時表示，SIE 將導入 PS5 所使用的全新 VR 虛擬實境系統，與臉書 (FB-US) 等公司競爭。

索尼全新的 VR 眼鏡將是該公司第二代「PSVR」產品，而第一代的產品於 2016 年問世，截至 2019 年底共賣出 500 萬套。

Jim Ryan 表示，將把在 VR 方面學到的經驗反映在新的產品上頭，希望讓玩家們更沉浸在遊戲中，並提升遊戲體驗。

索尼近期將提供新款 VR 眼鏡使用的軟體開發套件 (SDK)，新品的名稱、價格以及上市日期等將於日後公布，預計在 2022 年後問世。

現行的 PSVR 需搭配 PS4 或最新的 PS5 遊戲機使用。SIE 在 2020 年 11 月推出 PS5，截至 12 月底在全球賣出 450 萬台。Jim Ryan 表示 VR 潛在市場龐大，對 PS 平台而言具是戰略良機，這回藉由全新 VR 系統，將能藉由專用機型與 VR 裝置雙管齊下拉攏遊戲玩家。

全球科技公司看好 VR 裝置的未來性，持續進行相關研發。臉書在 2020 年 10 月推出新款 VR 頭戴裝置 Oculus Quest 2，畫質等性能都較上一代 2019 年的機種提升，入門款的價格已壓低到 299 美元。另外美國蘋果公司 (AAPL-US) 也有推出 VR 產品的傳言。