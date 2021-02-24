【台新投信】台股擁3喜 有機會續攻頂 科技股受惠創新大商機 優先布局

台股加權指數再度創下歷史新高，很多投資人想問：在漲多之下，台股基金是否能續抱？台新投信表示，台股擁有 2021 年企業獲利大幅成長、股利率冠亞股、科技股全球競爭力佳等三項優勢，可望持續吸引資金湧入，預期農曆春節年後仍有機會續攻。至於基金類型上，則以台股科技基金相對看好，主要在於 5G 將帶來下一波科技創新商機，且美中貿易戰，台廠科技居於關鍵與受惠位置，半導體產業尤其受惠，加上台廠受擁有航太、生技等利基，科技股仍將是台股的領頭羊，建議逢回優先布局。

台新 2000 高科技基金經理人沈建宏表示，就大環境分析，美國已公布財報企業優於預期比例仍高，顯示經濟已逐出谷底，預期 2021 年美國企業獲利持續成長，有利於全球消費動能的提升；此外，美國民主黨全面執政，將以經濟優先，預期可快速通過刺激經濟法案，有利激勵市場投資氣氛；另一方面，聯準會短期並不會改變購債計畫，全球主要央行亦維持寬鬆貨幣政策至 2022 年，資金行情至少有機會延續至今年年底。。

沈建宏指出，2000 年網路泡沫，造就之後的 FAAMG，投資人應緊抓 2000 年之後新一波的科技創新商機，尤其 5G 將引爆另一波科技大商機，主要原因有四：一、先進製程與軍備競賽門檻日趨提高，反映全球化與國力展現；二、換機需求 - 帶動材料與零組件需求激增；三、高速傳輸與頻寬帶動更多商業模式發展；四、5G 使 IoT 與 ADAS 等成為真實。晶圓代工龍頭台積電法說內容即揭露半導體仍是主軸，5G 仍是趨勢，而高速運算、汽車與電動車供應鏈等都是科技股成長亮點，建議投資人可定期定額長線布局台股科技基金。

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