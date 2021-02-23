美公債殖利率飆升 投信：未來兩年升息機率低 有利風險性資產

美國公債殖利率一度飆破 1.3%，市場擔憂通膨恐引發資撤離股市，瀰漫不安情緒，但保德信投信認為，美國未來兩年內升息機率不高，即便要縮減購債規模也要等到下半年才可能，目前市場仍有利風險性資產發展。

保德信投信市場策略團隊主管葉家榮表示，歷年來美債殖利率與股市的走勢，並非呈現反向關聯，回顧自 2010 年來的統計，美國 10 年期公債利率區間在 0.31% 至 4.00%，S&P500 指數則是從 1100 點上漲至目前 3900 點，顯見長線來看，公債殖利率與股市並非負相關。

回顧 2012 年 7 月至 2013 年 12 月、2016 年 7 月至 2018 年 10 月、2020 年 8 月至今等三個殖利率明顯走升時期，美股的漲幅分別高達 42.6%、43.7% 及 20.0%

葉家榮指出，從歷史資料可看出，經濟成長帶動殖利率走升，亮麗基本面更推動股市向上的主動力；反之公債殖利率走低時往往伴隨景氣趨弱、避險需求增溫，甚至是系統性風險，例如 2011 年歐債危機、2014 油價重挫、2018 年中美貿易戰與升息尾聲，以及去年的新冠疫情爆發等，導致股市應聲下挫。

葉家榮進一步分析，聯準會於 1 月底表態，將持續致力運用全部工具來支持美國經濟，並促進最大就業和價格穩定的目標，而聯準會也承諾每月購買 800 億美債、400 億 MBS，直到就業最大化以及通膨價格穩定的進展為止。

換言之，近期長天期公債殖利率的回升，反映的是景氣復甦，而非短期貨幣政策的緊縮。

葉家榮認為，投資人不用過於憂慮公債殖利率走升，反而可以趁著市場拉回時逢低介入。在股市投資方面，建議已進場的投資人續抱，持股較低水位者，則可聚焦美股、陸股及台股，並採取分批進場的策略布局。