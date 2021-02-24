〈外銷訂單〉1月連十一紅、年增49.3% 創歷年同月新高

經濟部統計處今 (24) 日公布 1 月外銷訂單，受惠遠距商機，5G、高效能運算、車用電子等應用需求續增，加上去年有春節假期，比較基數較低，激勵主要貨品接單均呈雙位數成長，單月外銷訂單達 527.2 億美元，月減 12.9%、年增 49.3%，連 11 紅，續創歷年同月新高。

按貨品別觀察，受惠國際品牌手機遞延上市拉貨、遠距商機持續發酵下，帶動資訊通信、電子產品接單暢旺，年增幅分別達 55.6%、64.3%，雙創歷年月新高，光學器材也在宅經濟產品需求活絡，激勵面板量價齊揚，年增 58.1%。

傳統貨品方面，經濟部統計處指出，隨著市場需求回升，加上國際原材物料行情走揚，推升部分產品價格上漲，機械、塑橡膠製品分別年增 42.9%、43.3%，其中，塑橡膠製品創下歷年同月新高，基本金屬、化學品則年增 21.5%、13.4%。

展望未來，經濟部統計處處長黃于玲表示，5G、高效能運算、AI 等新興科技應用持續擴展，加上宅經濟、車用電子等需求續強，我國半導體先進製程具競爭優勢，有助科技類貨品接單表現，降低淡季效應，傳統貨品也可望在全球景氣逐步復甦下，接單動能回溫。