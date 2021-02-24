橋水達里歐：美國前1000大企業 5%股價泡沫化

橋水基金公司創辦人達里歐 (Ray Dalio) 表示，美國市值前 1000 大的企業之中，有 5% 的股價泡沫化，約為網路泡沫巔峰期的一半，標普 500 指數企業的泡沫比例則低一些；並警告，深受散戶追捧的新興科技股，已進入極端泡沫區間。

《彭博》報導，達里歐 22 日在 LinkedIn 發文，介紹自創的「泡沫指數」，該指數透過六項指標做分析：股價相對於傳統標準的位置、企業盈利增速與價格走勢、新股民數量、市場情緒、槓桿交易數量和企業資本支出狀況。

結果顯示，當前整體美股泡沫程度約 77%，而 2000 年及 1929 年期間，此泡沫指標為 100%。這很類似 1970 年代初期的漂亮 50(Nifty Fifty) 和 1990 年代後期的網絡泡沫時代。

達里歐進一步指出，當前個股表現有很大差距，部份股票、尤其是新興科技公司正處於極端泡沫之中，而部分股票則沒有冒泡。此外，標普 500 企業泡沫比例較低，原因是幾家泡沫最嚴重的公司並不是成分股。

此外，股市小白 (指從未買股的投資人) 蜂擁而入，這往往預示著泡沫的出現。因為股市小白通常是因為市場火熱而進場，但自身卻不夠成熟。在 1929 年和 2000 年的美股泡沫時期，盡皆如此。目前新股民指標已達 95%。