去年全球電視市場銷量達2.235億台 三星電子連續15年居冠

新冠肺炎疫情相關的防疫封鎖，迫使民眾待在家中，卻也帶動了居家娛樂潮，使得 2020 年全球電視市場銷量達 2.235 億台。南韓三星電子 (Samsung) 則是再度佔據龍頭地位，連續 15 年登上銷售榜首。

據產業研究機構 Omdia 的數據顯示，儘管新冠肺炎疫情對全球經濟帶來衝擊，宅經濟也因此崛起，使得去年全球電視市場仍出現成長，出貨量達到 2.235 億台。並且，僅在第四季，全球電視出貨量就躍升達 7024 萬台，創下單季新高紀錄。

受惠於 QLED 和大型電視的熱銷下，三星電子去年的市佔率達到 31.9%，高於去年同期的 30.9%，創下歷史新高，並大幅超過其他競爭對手。此外，該公司也已連續 15 年擴大了在全球電視市場的領先地位。

緊隨其後的是 LG 電子 (LG Electronics)，在 2020 年全球電視市場中的市占率為 16.5%，日本電視大廠索尼 (Sony) 則位居第三，市占率為 9.1%。

Omdia 的報告顯示，三星在去年總共售出了 779 萬台 QLED 電視，遠高於 2019 年的 532 萬台。QLED 電視佔該公司電視總銷售額的 35.5%。三星也表示，專注於高階 QLED 和大尺寸電視的戰略，幫助該公司贏得了創紀錄的市佔率。

在電視價格高於 2500 美元以上的高階電視市場中，以營收計算，三星電子更以 45.4% 的市占率遙遙領先。此外，在 80 吋以上超大型電視市場中，三星電子也以 50.8% 的高市占率，佔據該領域的主導地位。

另一方面，LG 電子則保持著全球 OLED 電視銷售的領先地位，該公司在 2020 年 OLED 電視的出貨量達到 204 萬台，較去年同期增長了 23.8%。去年，全球 OLED 電視市場成長至 365 萬台，Omdia 預估，今年全球 OLED 電視市場有望達到 560 萬台。