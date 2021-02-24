比特幣暴跌後重回50000美元大關 板卡概念股相對抗跌

比特幣日前創下歷史新高後，連日重挫，市場擔憂波動性風險過高，加上美國新任財長葉倫 (Janet Yellen) 重申對虛擬貨幣疑慮態度，比特幣一度回落 50000 美元大關之下，但根據最新報價顯示，比特幣重新站上 50000 美元關卡，顯示仍有部分投資客對虛擬貨幣深具信心，也讓今 (24) 日板卡概念股相對抗跌。

根據最新報價，比特幣近日最低來到 44892.56 美元，一度跌破 50000 美元，但隨著部分投資客信心回溫，報價重新站回 50000 美元關卡，落在 50000-51000 美元之間，相關概念股撼訊 (6150-TW) 午盤由黑翻紅，精英則維持 4% 以上漲幅。

這波比特幣熱潮是由美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 帶起，但特斯拉創辦人馬斯克上周末一改多頭觀點，認為比特幣、以太幣等虛擬貨幣過於昂貴，加上美國財長葉倫周一重申比特幣存在非法融資疑慮，是高度投機、低效率資產，衝擊比特幣報價崩跌。

不過近期虛擬貨幣市場持續熱絡，也帶動顯卡需求激增，加上宅經濟動能延續，市場看好，板卡廠首季營運將維持高檔，加上輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 也將陸續推出中階產品、GPU，營運淡季不淡。

台廠相關概念股除撼訊、精英外，還包含青雲 (5386-TW)、麗臺 (2465-TW)、映泰 (2399-TW)、華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、華擎 (3515-TW)、承啟 (2425-TW) 等。