鴻海、廣達蟬聯全球百大創新機構 台灣全球排名與韓國並列第三

科睿唯安 (CLVT-US) 今 (24) 日公布今年 2021 全球百大創新機構報告 (Derwent Top 100 Global Innovators)，其中台灣共有 5 家機構入榜，分別為鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、工研院，以及今年首次入榜的華碩 (2357-TW)、金寶 (2312-TW)，台灣總獲選機構數也與韓國並列全球第三。

台灣今年共 5 家機構獲選全球百大，超過去年 4 家，再創該報告發布以來入選新高，其中工研院為連續 4 年、第 5 度入選，鴻海、廣達也持續將專利技術國際化，華碩、金寶則是在專利獲准率上顯著提升，今年首度進入全球百大創新機構。

觀察今年全球百大創新機構調查，共遍布三大洲和 14 個國家或地區，前兩名百大機構入選國家或地區仍由美國、日本拿下，分別有 42 家、29 家機構入選，從產業別分析，以電子產業 21 家居冠，其次則是半導體產業有 12 家。

台灣工研院也在經濟部投入、帶領下，連續 4 年、第 5 度獲獎，是亞洲獲獎最多次的研究機構，獲獎次數也居台灣機構之首，工研院法人科技專案自 2017 年至 2019 年累積專利共獲得 4638 件，授權企業專利應用高達 3552 件，也顯示經濟部推動法人創造智慧財產權價值的卓越成效，而至去年底工研院累積有效獲證專利達 17022 件，其中發明專利比例達 98%。

展望未來，工研院也將持續推動與實行專利分析布局機制，協助產業創新與轉型升級，在 2030 技術策略與藍圖構面下，持續發展智慧生活、健康樂活與永續環境三大應用領域。

科睿唯安全球百大創新機構報告是利用德溫特世界專利索引 (DWPI)、德溫特專利引文索引 (DPCI) 資料庫為基礎，並依據發明數量、專利影響力、專利獲准率、專利組合國際化程度等四種指標來追蹤全球機構創新程度，統計至今年，也共有 29 間機構獲得十連霸入列，其中上市的 28 間公司市值在過去 6 年增長幅度達 2.5 倍，超過道瓊工業指數、標普 500 指數 (S&P 500)。