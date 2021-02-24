【群益投顧】消息面紛擾亞股全面拉回 指數滾量下殺失守3MA

一、盤勢分析

美股前 1 個交易日，市場聚焦 FED 主席鮑爾於聽證會內容，鮑爾提及目前通膨率仍低於聯準會 2% 的長期目標，就業市場復甦前將續採寬鬆貨幣政策，鴿派言論釋出，激勵美股盤中跌幅收斂，惟科技、芯片族群股價持續承壓，資金轉向能源與金融類股，科技巨擘 FAAMG 漲跌互見，除了 Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 之外，其餘科技尖牙股皆跌破季線位置，終場道瓊、標普力守平盤之上，NASDAQ 與費半分別走跌 0.5% 與 0.58%，失守月線支撐。台股今 (24) 開低 113.86 點，指數一度震盪走高，惟盤中傳出拜登將和日、韓、台等國與區域建構半導體和 EV 電池供應鏈，藉此降低對中國的依賴，另香港擬將股票交易印花稅提高至 0.13%，消息面衝擊亞股全面拉回並拖累台股同步走低，終場加權指數下跌 230.87 點，收在 16212.53 點，成交量 3829.61 億元。盤面上以記憶體、面板暨週邊零組件、太陽能、運輸等類股走勢相對抗跌。

二、盤勢預估

大盤技術面，因月線揚升至 15918 點並與 12MA 逐步密合，加上月線扣抵尚處低位，可強化大盤的支撐力道，惟農曆年後台股融資餘額增幅過快，籌碼浮額高導致盤中容易受到消息面影響，造成多殺多與洗盤甩轎的走勢。台股近期若能守穩 2/17 多方缺口低點 16197 點之上，指數仍有望維持高檔震盪格局，惟指數逐步封閉缺口，後續整理的時間恐將拉長。操作策略上，可掌握人氣匯聚的運輸、光電、記憶體、面板、被動元件等族群，並追蹤法人的買盤動態，依個股回測月季線具備支撐時逢低佈局。

今年記憶體產業單晶片容量逐步推升至 512 Gb/1Tb，堆層技術更往 150 層以上邁進，隨國際大廠擴廠與製程轉進，協助單位位元升級。今年以來利基型 DRAM 現貨價，4Gb DDR4、2Gb/4Gb DDR3 漲幅驚人。威剛 (3260)1 月營收年增 59.51%，因 SSD 出貨放量，SSD 營收占比躍升至 42.3%，另營收占比約 37.4% 的 DRAM 隨現貨價與合約價同步上漲，業績展望正向。南亞科 (2408)1 月營收年增 22.93%，受惠於消費性電子、車用、5G 手機等需求增溫，營運重回成長軌道，激勵近期股價盤堅走升。

面板暨週邊零組件族群，友達 (2409)1 月營收年增 71.81%，因韓國廠商減產與 IT 面板需求強勁，10 吋以上大尺寸與中小尺寸面板出貨增溫，第 1 季報價漲幅約 15～20%，第 2 季仍有 10% 以上的調漲空間，獲利動能強勁。

三、強勢股

電子：

晶豪科 (3006)、達能 (3686)、國碩 (2406)、創意 (3443)。

非電：

高興昌 (2008)、鳳凰 (5706)、千附 (8383)、合一 (4743)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據