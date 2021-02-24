半導體三雄落難 台股重挫230點收16212點摜破5日線

美股周二漲跌互見，但台積電 ADR 重挫，拖累台股今 (24) 日走勢，半導體三雄持續成為空方狙擊目標，僅面板、ABF 載板等零星電子股及部分傳產族群抗跌，尾盤賣壓逐漸出籠，加權指數跌勢擴大，終場下跌 230.87 點，收在全日最低 16212.53 點，摜破 5 日線，成交值 3829.6 億元。

台積電 ADR 連二日重挫，周二跌逾 3% 失守 130 美元，台股現貨同步賣壓沉重，終場下跌 2.5%，收在最低 625 元，也是牛年開紅盤以來的新低價，市值下滑至 16.2 兆元。

半導體族群仍是空方鎖定的標的，聯發科、聯電跌幅逐漸擴大，終場連袂下跌約 2%，分別收在 940 元、54.7 元；其他包括封測廠日月光投控、IC 設計股瑞昱與聯詠、砷化鎵大廠穩懋、矽晶圓廠環球晶等，跌勢都相當重。

連日上漲的記憶體、被動元件等電子族群，今日也遭到摜壓，國巨領跌近 4%，華新科、凱美也重挫逾半根停板；華邦電、南亞科、旺宏約下跌 2-3%，不過，晶豪科仍獲買盤力挺，勁揚逾 7%。反觀面板族群，表現也相對有撐，雙虎早盤爆量大漲，友達最高來到 19.15 元、群創最高 17.4 元，攀波段新高，終場仍有 2-3% 的漲幅。

此外，ABF 載板股表現不俗，南電將納入 MSCI 台灣成分股，加上外資一舉上調目標價至 420 元，帶動股價一度攻上漲停板，景碩盤中也強漲 8% 站上百元，不過，隨著大盤賣壓出籠，雙雄漲勢收斂，欣興則在法說會前夕遭調節，股價挫逾 2%。