德國第四季GDP終值上修至0.3% 超出市場預期

根據德國聯邦統計局在週三 (24 日) 公布的最新數據顯示，德國去年第四季經濟成長了 0.3%，好於市場預期，主要受益於出口看漲和強勁的建築活動。

數據顯示，德國去年第四季國內生產總值 (GDP) 終值意外上修至季增 0.3%，高於初值的 0.1%，並高於市場預期的 0.1%。與去年同期相比，則萎縮 3.7%，高於初值的萎縮 3.9%。

在去年第四季，德國家庭最終消費支出較上一季下跌 3.3%，較上年同期下跌 6.5%，終止了連續三季的增長。出口額則較上一季續升 4.5%，較上年同期下跌 2.9%。

報告中指出，去年年底德國重啟防疫封鎖措施，打擊了私人消費。不過，貨物出口和營建業為經濟帶來了支撐。「在第四季，由於第二次新冠肺炎疫情以及年底重啟封鎖，使得經濟的復甦速度有所放緩。」報告中說道。

2020 年全年，經價格調整後，德國全年 GDP 終值上修 0.1 個百分點至萎縮 4.9%，好於初值的萎縮 5.3%，跌幅僅次於 2009 年金融危機時期的萎縮 5.7%，也結束了該國連續十年的成長周期。不過，德國全年經一萎縮幅度遠小於其他歐洲國家，主要受惠於德國總理梅克爾政府為應對疫情所採取的財政措施。

德國聯邦統計局也表示，德國 2020 年的債務融資有所激增，總體預算赤字達到 1,396 億歐元，相當於整體 GDP 的 4.2%。

德國政府在日前將德國今年的經濟成長預期下調至 3%，較去年秋季的 4.4% 大幅下調。德國經濟部長 Peter Altmaier 表示，他預計經濟成長將持續到 2022 年，經濟有望在明年下半年恢復到疫情前的水平。