德國2月份經濟景氣指數升至71.2 優於市場預期

根據歐洲經濟研究中心 (ZEW) 發布的最新調查數據顯示，德國 2 月份經濟景氣指數再度大幅上升，從 1 月的 61.8 升至 71.2，創下 5 個月來新高，並高於市場預期的 59.5。

ZEW 總裁 Achim Wambach 表示，金融市場專家對未來充滿信心，並且對德國經濟將在未來 6 個月內重回成長軌道充滿信心。Wambach 也表示，特別是德國的消費和零售有望顯著回升，同時通貨膨脹預期也將會升高。

然而，ZEW 的調查報告中也顯示，德國目前的經濟現況稍有惡化，德國 2 月經濟現況指數與上個月相比下跌了 0.8 至負 67.2 點，低於市場預期的 67。

自去年 12 月中旬以來，德國就開始實施更嚴格的封鎖措施，迫使大多數商店和學校關閉。餐廳、酒吧和娛樂場等則是自 11 月以來就關閉。

在上週，德國總理梅克爾與地方首長達成了新的協議，為應對持續蔓延的疫情，該國封鎖措施再度延至 3 月 7 日。德國經濟部日前表示，防疫相關封鎖措施將持續對德國第一季經濟造成壓力，不過該部門對德國出口前景維持謹慎正面的態度。

研究機構 GfK 研究員 Rolf Buerkl 認為，消費者信心很可能會在 3 月份之前都會持續疲軟，只有在確診病例數進一步下降之後，封鎖措施有所放緩，才能可能出現持續性的復甦。

由於封鎖限制，德國政府將該國今年的經濟成長預期下調至 3%，較去年秋季的 4.4% 大幅下調。德國經濟部長 Peter Altmaier 表示，他預計經濟成長將持續到 2022 年，經濟有望在明年下半年恢復到疫情前的水平。