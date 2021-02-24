外國人入境3月起鬆綁 飯店業住房業務可望漸入佳境

中央流行疫情指揮中心今 (24) 日宣布，自 3 月 1 日起恢復低 / 中低風險國家及地區可入境人士來台從事短期商務，此將有助國際觀光旅館住房率回升，法人認為，晶華 (2707-TW)、寒舍 (2739-TW)、國賓 (2704-TW)、六福 (2705-TW) 和雲品 (2748-TW) 等都市大型據點住房業務，可望漸入佳境。

儘管去年國旅需求暴增，但台北晶華、寒舍艾美、台北喜來登、台北國賓、六福萬怡和君品酒店等多家上市飯店業者，住房表現大幅受到國際商務客無法來台衝擊。

據觀光局統計，去年國際觀光旅館住用率平均僅 40.3%，不僅低於 2019 年多達 28.19 個百分點，更創下歷史新低，反映大型飯店業者住房表現低迷。

隨著開放短期商務客，台北晶華酒店認為今年客房業務觸底反彈可期，而餐飲餐飲業務表現也將較去年強勁。

以國際旅客為主的台北君品酒店則表示，雖受到邊境封鎖影響較大，去年住房營收有所下滑，但雲軒西餐廳、頤宮中餐廳與館內宴會營收仍能維持水準，後續也可望受惠商務客開放。

法人認為，開放境外人士來台率先受惠者是飯店業者，對航空業的客運挹注短期恐相對有限，但也不至於再更差。