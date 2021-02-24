華擎去年純益年增1.28倍 賺逾一股本 EPS 11.3元

板卡廠華擎 (3515-TW) 今 (24) 日公告去年第 4 季財報，在宅經濟、遠距商機帶動下，去年三率三升，稅後純益 13.63 億元，年增 128.1%，賺逾一個股本，每股純益 11.3 元，展望今年，華擎看好零組件吃緊狀況可望逐步緩解，加上伺服器新客戶放量出貨，今年營運可望維持高檔。

華擎去年第 4 季受零組件吃緊影響，單季合併營收 43.98 億元，季減 15.41%、年增 13.86%，毛利率 22.93%，季減 0.22 個百分點、年增 4.15 個百分點，營益率 11.47%，季減 1.2 個百分點、年增 4.48 個百分點，稅後純益 3.56 億元，季減 26.8%、年增 84.32%，淨利率 8.11%，季減 1.26 個百分點、年增 3.1 個百分點，每股純益 2.96 元。

累計去年華擎合併營收 179.11 億元，年增 33.5%，毛利率 21.51%，年增 3.32 個百分點，營益率 10.37%，年增 4.66 個百分點，稅後純益 13.63 億元，年增 128.1%，淨利率 7.61%、年增 3.16%，全年三率三升、賺逾一個股本，每股純益 11.3 元。

展望今年，在遠距商機、宅經濟發燒下，華擎對上半年營運審慎樂觀，短期零組件供應維持吃緊，但預期今年主板、顯卡、伺服器、工業電腦等四大產品線都可望保持成長，其中，近年積極布局的伺服器，將有新客戶加入，出貨可望逐季成長。