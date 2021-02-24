〈長榮鋼轉上市〉鋼構業務今年營收貢獻百億 全年EPS 3元戰新高

長榮集團旗下長榮鋼 (2211-TE) 在電子廠擴廠、台商回流、房屋建案、公共工程等四大需求帶動下，董事長林耿立看好 3 年內需求，營運續成長，法人看好，長榮鋼鋼構業務可望成長逾 4 成，營收貢獻估可達百億元，帶動營收創高，每股純益也將站上 3 元，挑戰歷史新高，長榮鋼暫定 4 月中旬轉上市。

林耿立指出，鋼結構施工快速等特性，符合科技產業希望縮短建廠期間的投產需求，在台商回流的趨勢下，廠辦建設需求暢旺，加上建商推案、老屋重建及公共工程持續釋出，可望挹注成長動能。

長榮鋼營收比重中，75% 營收來自鋼構，25% 來自環保以及修復貨櫃。據了解，長榮鋼去年鋼構吊裝量 14 萬公噸，鋼構營收約 70 億元，而目前在手訂單約 26 萬噸，全年預估吊裝 20 萬噸，較去年成長逾 4 成，換算營收達百億元。

在需求暢旺、鋼價走揚下，長榮鋼目前供不應求，不僅新營廠，去年投產的新竹新廠也已滿載，林耿立坦言，產能不足時會先請中小型鋼構廠支援。

至於新單的部分，由於鋼價持續走揚，林耿立表示，訂單報價也會考量漲幅，或是以專案價的方式，反應材料成本，而半導體、電子科技廠著重考量時間成本，價格毛利率也會較好。

法人推估，長榮鋼去年每股純益約 2.6-2.7 元上下，今年在鋼構業務暢旺，以及轉投資環保應用持穩下，全年純益可望登上 3 元，挑戰歷史新高。