泰福-KY 1月每股虧0.42元 拚2023年轉盈

泰福 - KY(6541-TW) 旗下生物相似藥 TX05 三期臨床試驗解盲順利，激勵股價連 3 日漲停，今 (24) 日依主管機關要求公布自結，1 月稅後虧損 1.31 億元，較去年同期擴大，每股虧 0.42 元，法人估，泰福陸續有兩項藥品上市，2023 年有望轉盈。

泰福開發的生物相似藥 TX05，三期臨床試驗主要收試者對象為被診斷出 HER2(第二型人類表皮生長因子接受體) 陽性成年女性早期乳癌患者，依照結果顯示，TX05 與原廠參考藥 Herceptin 在受試者術後病理完全反應 pCR 之比值為 1.0783，其 95% 信賴區間位於 FDA 要求範圍 (0.755-1.325)，達到主要療效指標。

泰福規劃，TX05 今年年中向美國 FDA 申請藥證，2022 年第 2 季取得藥證、下半年啟動銷售，看好 TX05 美國市場規模約 30 億元，藥物上市後第 3 年可取得 7-10% 市占率。

除 TX05 將申請藥證外，泰福另一款生物相似藥 TX01，適應症為癌症化療所引起的嗜中性白血球減少症，預計 5 月 20 日會得到 FDA 藥證審查結果，若順利取得藥證，TX01 有望今年第 3 季上市。

泰福表示，TX01 初步鎖定三大用藥市場，包括包括美國政府針對老人及弱勢族群的醫療補助方案、退伍軍人與國防部醫院，以及癌症醫院等，美國市場規模約 5.4 億美元，看好藥品上市第 3 年可拿下 8-12% 市占率。

法人估，泰福 TX05 與 TX01 順利放量出貨後，2022 年下半年現金流轉正、2023 年營運轉盈。