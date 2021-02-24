〈外銷訂單〉去年疫情衝擊基期低 2月電子傳產動能延續可望連十二紅

經濟部統計處今 (24) 日公布 1 月外銷訂單，電子、傳統貨品需求維持高檔，加上去年基期較低，1 月首次突破 500 億美元大關，創下歷史同月新高，展望 2 月，統計處處長黃于玲表示，電子、傳產訂單動能可望延續，雖然工作天數較少，但去年同期有疫情影響，基期仍低，2 月外銷訂單可望「連十二紅」。

黃于玲指出，今年 2 月有春節假期工作天數較少，但去年 2 月在疫情衝擊下，中國管制措施嚴峻、廠商停工、物流封閉嚴重影響外銷訂單接單，去年基期仍低，估 2 月外銷訂單金額將達 410-425 億美元，月減 19.4%-22.2%，年增幅則有高達 43%-48.2%。

去年春節落在 1 月，黃于玲表示，扣除季節因素影響，今年 1 月外銷訂單年增幅仍高達 33.6%，主因是電子產品新品動能發酵、加上宅經濟推升遠距商機，半導體電子接單暢旺，傳統貨品也在國際原油價站上 6 字頭、鐵礦原料上漲，可望持續挹注接單動能，整體第 1 季外銷訂單淡季不淡。

另一方面，統計處也統計 1 月主要接單地區金額，均創歷年同月新高，其中，美國、中國及香港 1 月接單金額達 148、140.9 億美元，年增 49.6%、61.8%，歐洲地區接單也達 114.4 億美元、年增 53.8%，持續反映台灣防疫優勢，吸引國際廠商下單台廠，海外生產比則來到 52.9%。