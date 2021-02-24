我財政成績受肯定 穆迪首度調升我信評為「正向」

台灣財政優異表現獲國際信評肯定，穆迪 (Moody’s) 今 (24) 日發布新聞稿，將我主權信用評等展望從穩定」調升為「正向」，為穆迪 27 年來首度調升評等展望，而展望「正向」也意味我可能在未來 1 年內進一步調升評等。

財政部指出，這是穆迪自 1994 年首次發布對我國主權信用評等以來，首度調升評等展望，此外，我主權信用也維持評等 Aa3。

財政部表示，穆迪調升我評等主要肯定我因應疫情的財政表現，可有效促進經濟迅速回復常軌，預估我今年財政赤字占 GDP 比率可望由去年 2.1% 下降至 1%，明顯低於同為國家信用評等 Aa 等級國家之 3% 至 5%。

穆迪認為，我政府嚴守公共債務法債限相關規定，也使我國較其他國家更具因應突發衝擊之財政緩衝能力。

穆迪表示，我國受惠於全球對半導體強勁需求，高科技產品出口推升經濟動能，加上疫情控制得宜及實施相關因應措施，並成功處理美中貿易戰升溫影響，顯示政府治理能力優於預期。

另外，我彈性匯率政策及豐厚外匯存底，均有助於提高貨幣及總體經濟政策之有效性。

財政部表示，因應國際政經情勢變動及全球疫情發展，將積極推動彈性調節防疫物資、資金寬緩及稅務協助、提供投融資方案等措施協助紓困，穩定國內經濟情勢。

財政部補充，為維持財政穩健與韌性，將賡續審慎管理國家財政，同時逐步推展稅制改革，厚植國家發展實力。