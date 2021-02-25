再砸10億美元買比特幣！MicroStrategy盤中漲超10%

繼日前發行 9 億美元可轉債購買比特幣後，MicroStrategy(MSTR-US) 周三 (24 日) 宣布加碼買進價值超過 10 億美元的比特幣。消息發布後，MicroStrategy 盤中漲超 10%。

MicroStrategy 表示，涵蓋各種費用後，該公司買入的比特幣平均價為 52,765 美元，本次收購約 19,452 枚比特幣後，MicroStrategy 手中持有的比特幣已達 90,531 枚。

MicroStrategy 稱，開始購買比特幣以來的平均購買價約 23,985 美元，該公司累計投入 21.71 億美元於比特幣。以周三價格計算，該公司持有的資產總值已近 45 億美元。

比特幣昨日一度重挫至 4.5 萬美元，在 ARK 創辦人伍德 (Cathie Wood) 發表樂觀言論後，周三一度重回 5 萬美元上方，並在周三美股盤中微跌至 4.9 萬美元，市值約 9251 億美元。

(圖：CoinDesk)

自去年 8 月宣布購買比特幣以來，MicroStrategy 股價與比特幣齊步走揚，累計漲幅已超過 400％。周三美股盤中，MicroStrategy 股價持續走高，截稿前漲超 10%。

身為比特幣的狂熱支持者，MicroStrategy 執行長 Michael Saylor 大膽預測，比特幣市值有一天將達到 100 兆美元，超越黃金市場的總市值。